 necrologicas
 - 3 de Abril de 2026 | 11:01

HORACIO OSCAR MONTERO "CACHO" (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 2 de abril de 2026 a los 83 años.

 

Su esposa Mirta Raquel Ramos. Sus hijas: María Alejandra, María Fernanda y María Laura. Sus nietos Antonella, Iván, Lucas, Francisco, Lautaro, Octavio, Augusto, Florencia, Joaquín y Juano. Sus bisnietos Felicitas, Amir, Felipe, Renata y Kevin. Sus nietos políticos; su hijo político; sus hermanos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento.

VELATORIO: Sala velatoria de Hinojo. Comienza a las 17 y finaliza a las 10:30 del sábado 3/4. RESPONSO: Capilla Ardiente. INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.

 

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

 

Vecino de Hinojo, nacido en Laprida. Jubilado

