Grave amenaza masiva: habrá un fuerte operativo policial en las escuelas

A raíz de las amenazas detectadas en establecimientos educativos de Olavarría, este jueves por la noche Jefatura Distrital informó que fue radicada la denuncia correspondiente y se encuentran en marcha distintos operativos preventivos para la jornada escolar del viernes.

En al menos seis escuelas locales hubo mensajes intimidatorios, más precisamente amenazas escritas dentro de los establecimientos.

En este marco, se dispuso la implementación del siguiente protocolo:

* En las instituciones donde se registraron amenazas, se contará con presencia policial y móvil en el exterior del predio escolar.

*Durante la primera hora de clase, se trabajará con estudiantes sobre los alcances de una amenaza terrorista, remarcando que se trata de un delito federal.

*Las escuelas permanecerán abiertas y desarrollarán sus actividades con normalidad, estando a disposición de la comunidad ante cualquier consulta.

*El próximo lunes se llevará a cabo una jornada con familias, destinada a informar en detalle la situación, compartir el protocolo y generar un espacio de escucha.

*Se prevé el acompañamiento y despliegue de autoridades educativas y equipos de trabajo en los establecimientos durante la jornada de este viernes.

"Asimismo, se solicita un abordaje responsable de la temática. Estos hechos no son aislados, sino que se han registrado situaciones similares en distintos puntos del país, por lo que resulta fundamental actuar con seriedad, compromiso y responsabilidad colectiva" se pidió .

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