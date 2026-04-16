JOSE CARLOS YUNGER “RUSO” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 16 de abril de 2026 a los 66 años.

Su hija Milagros. Sus hijos del corazón Oscar y Sandra. Sus nietos Mía, Teo, Ian, Nicole, Belinda, Agustina, Roberto, Gian Franco y Sofia. Sus hermanos Ernesto, Juan, Irma, Ofelia y Nelly; sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento.

Velatorio: España 2942, Departamento "A", comienza a las 10:30. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, viernes 17/4/2026 - 13:30 horas.

Vecino del barrio Luján, nacido en Espigas. Mecánico alineador.