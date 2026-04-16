ADELFA EUDOCIA ALMARAZ VIUDA DE OLASCOAGA “NEGRA” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 16 de abril de 2026 a los 77 años.
Sus hijos Angel Horacio, Nestor Ricardo, Norma Lucía, Isidro Gabino. Sus hijos políticos Nancy Garro, Pablo Ledesma, Carmen Rodríguez. Sus nietos Pablo Emilio, María Emilia, Ivan Alejandro, Sebastian Ezequiel, Cristian Gustavo, Lucia Evangelina, Wanda Janet, Franco Manuel, Lucio, Mirna Nahir, Angeles Michelle, Morena y Serena. Sus nietos políticos. Sus bisnietos. Sus hermanos y demás deudos participan su fallecimiento.
Sin velatorio, sin responso. Cremación en Pinos de Paz, día y hora a confirmar.
Vecina de Sierras Bayas, nacida en Bolívar. Jubilada y pensionada.