Se conformó la Comisión para Obras de Infraestructura Rural

El pasado miércoles se concretó en el Palacio Municipal una reunión convocada desde el Ejecutivo municipal para poner en funcionamiento la Comisión para Obras de Infraestructura Rural, órgano que había sido creado por ordenanza en 2017.

El encuentro fue encabezado por la jefa de Gabinete Mercedes Landívar, el secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos Orfel Fariña y el director de Obras Rurales Mariano Arrignon. Además, también estuvieron presentes la Jefa Regional de Educación Marta Casanella, la presidenta del Consejo Escolar Florencia Cervino, las concejalas Belén Abraham y Telma Cazot y referentes e integrantes de la Mesa Agropecuaria.

En ese sentido, la Comisión para Obras de Infraestructura Rural tiene su marco normativo en la Ordenanza 4213/17, la cual estipula que debe estar integrada por representantes del Ejecutivo Municipal, del Concejo Deliberante, de la Mesa Agropecuaria, del Consejo Escolar, docentes de escuelas rurales y la Facultad de Ingeniería.

Las palabras de bienvenida e inicio estuvieron a cargo de la jefa de Gabinete Mercedes Landívar, quien agradeció la participación y concurrencia. “Es muy importante poder trabajar en la constitución de esta mesa, poder trabajar en conjunto. Hay un diálogo constante, pero es relevante poder formalizar estos ámbitos de trabajo, de gestión, y más aún poder hacerlo no solo desde la mirada del gobierno, sino también con los distintos sectores, para la toma de buenas decisiones”, ponderó Landívar.

Por su parte, referentes de cada una de las instituciones celebraron la convocatoria y manifestaron su predisposición para trabajar en conjunto.

En ese sentido, representantes de la Mesa Agropecuaria explicaron que la única presentación realizada desde la entidad tuvo como objetivo, precisamente, la conformación de la Comisión.

Además, aclararon que no tuvieron participación en el proyecto presentado desde el bloque PRO y Juntos por Olavarría de suspender el cobro de la tasa por servicios rurales, y que desde el 2017 a la fecha intentaron avanzar en la conformación de la Comisión sin poder lograrlo.

Posteriormente, el ingeniero Mariano Arrignon llevó a cabo la presentación de un informe de gestión en el que abordaron los trabajos realizados desde diciembre a marzo, un período que se vio atravesado en principio por una sequía y luego las abundantes precipitaciones, que con especial énfasis se registraron en las últimas semanas en la zona de Recalde.

El director de Obras Rurales detalló que en ese período de 4 meses se realizaron trabajos de alteo en un total de 177 kilómetros, distribuidos en distintos tramos y caminos que conforman la Red Vial Rural del Partido de Olavarría, lo que se tradujo en una inversión superior a los 400 millones de pesos y una labor conjunta y articulada de 13 motoniveladoras y equipos adicionales.

También se enumeró el listado de obras pautadas para el 2026, varias de las cuales ya tuvieron sus actos de licitaciones correspondientes y otros están próximos a concretarse.

Se indicó que “esos trabajos fueron acordados a partir del diálogo de la gestión con productores e instituciones, marco en el que también se ponderó cómo ha cambiado el régimen de lluvias en el Partido”.

En la ocasión, además, se respondieron preguntas particulares y se abordaron situaciones y problemáticas que se registran en distintos puntos del Partido.

Por último, se dispuso que cada institución designe a sus representantes para conformar los integrantes de la comisión y posteriormente poder avanzar en aspectos que hacen a su funcionamiento en sí, como la frecuencia y modalidad de los encuentros.