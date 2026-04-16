Coopelectric sacó a relucir el respaldo del Inaes

Esta semana, Coopelectric reveló que el Inaes (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) llevó adelante una veeduría sobre la gestión de la institución, motivada en la deuda que la entidad mantiene (al igual que otras cooperativas del país) con la empresa proveedora de la energía eléctrica (Cammesa).

Según se informó desde la cooperativa local el informe final de la veeduría realizada durante el año 2025 concluyó y “puso en valor la gestión institucional de la Cooperativa y destacó su funcionamiento orgánico”.

Se explicó que la veeduría fue motivada por la situación de morosidad en el pago de la compra de energía informada por Cammesa al Inaes, la delicada situación económico-financiera y “la necesidad de verificar y preservar la prestación del servicio de electricidad a los asociados”.

El procedimiento consistió en un “seguimiento prolongado de la evolución institucional y económica de la cooperativa, la verificación de las respuestas adoptadas por sus órganos de administración y gobierno y el control de legalidad de las actuaciones más relevantes desarrolladas durante ese período”.

Es de público conocimiento que las distribuidoras bonaerenses contrajeron deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima.

Según Coopelectric, esa situación se generó como una consecuencia de los “atrasos tarifarios” y para poder continuar prestando el servicio eléctrico.

Se agregó que, según el informe, “la entidad instrumentó un mecanismo formal de regularización de deuda con Cammesa y sometió dicha decisión al conocimiento y aprobación de la Asamblea General Extraordinaria de Delegados, que la aprobó por unanimidad y autorizó al Consejo de Administración a continuar las gestiones correspondientes”.

El informe generado por el Inaes puntualizó: “La cooperativa mantuvo funcionamiento orgánico e institucional, celebrando asambleas, tratando estados contables, renovando autoridades y distribuyendo cargos, sin que de la documentación acompañada surgiera una paralización de los órganos sociales”.

Por otro lado, durante el período analizado quedó sin efecto el llamado a elecciones debido a que la lista opositora a la actual conducción de Coopelectric presentó irregularidades vinculadas a la autenticidad de las firmas, hecho que terminó judicializado.

Estos acontecimientos y el proceder de la Cooperativa también fueron analizados en la veeduría.

“El conflicto suscitado en torno a la oficialización de listas para la Asamblea Electoral 2025 fue encauzado mediante actuaciones formales, intervención de escribana, intimación a subsanar irregularidades, informes específicos y resolución del Consejo de Administración, todo lo cual integró el objeto de observación de la veeduría y quedó suficientemente documentado en el expediente” indicó el informe.

Como conclusión, se informó a la Dirección de Infracciones, Liquidaciones e Intervenciones Judiciales del INAES que “la veeduría dispuesta sobre la Cooperativa Limitada de Consumo de Electricidad y Servicios Anexos de Olavarría (M.N. 276) ha cumplido sustancialmente el objeto que motivó su adopción, aconsejando dar por concluida la medida”.