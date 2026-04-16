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 - 16 de Abril de 2026 | 14:49

Realizarán un homenaje en el mural “Berny por siempre”

La ceremonia en recuerdo de Bernardo Cordero, músico y productor, será el domingo 10 de mayo desde las 14 en el barrio CECO I. Más de diez bandas en vivo y muralismo.

El próximo domingo 10 de mayo el Sector 4 del barrio CECO I se realizará un homenaje al mural “Berny por siempre” en recuerdo de Bernardo Cordero, reconocido músico y productor olavarriense que falleció el pasado 31 de diciembre a los 37 años. 

Participarán del evento más de diez bandas que sonarán en vivo, entre las que se encuentran Envuelto en llamas, Ovni, Los Gonzáles, Las piernas del teniente Dan y Tito Rosello, entre otras. 

Además, habrá otros artistas invitados y un show de muralismo a cargo del artista Graffo.

Comenzará a las 14 hs. y se extenderá a lo largo de toda la jornada. 

Cordero a lo largo de su trayectoria participó en proyectos reconocidos a nivel nacional como “El Gerente”, largometraje dirigido por Ariel Winograd y componiendo cortinas musicales para productoras líderes como Ideas del Sur y Endemol. 

También colaboró en contenidos para Disney Latinoamérica y formó parte de las bandas Voltaire y Jungla, aportando su voz y tocando el bajo. 

Asimismo, es recordado por su rol como coach musical. Su vocación por la enseñanza lo llevó a dictar numerosos seminarios de composición, donde no solo transmitía conocimientos técnicos, sino también su pasión por la “cocina” de las canciones.

 

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