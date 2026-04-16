Realizarán un homenaje en el mural “Berny por siempre”

El próximo domingo 10 de mayo el Sector 4 del barrio CECO I se realizará un homenaje al mural “Berny por siempre” en recuerdo de Bernardo Cordero, reconocido músico y productor olavarriense que falleció el pasado 31 de diciembre a los 37 años.

Participarán del evento más de diez bandas que sonarán en vivo, entre las que se encuentran Envuelto en llamas, Ovni, Los Gonzáles, Las piernas del teniente Dan y Tito Rosello, entre otras.

Además, habrá otros artistas invitados y un show de muralismo a cargo del artista Graffo.

Comenzará a las 14 hs. y se extenderá a lo largo de toda la jornada.

Cordero a lo largo de su trayectoria participó en proyectos reconocidos a nivel nacional como “El Gerente”, largometraje dirigido por Ariel Winograd y componiendo cortinas musicales para productoras líderes como Ideas del Sur y Endemol.

También colaboró en contenidos para Disney Latinoamérica y formó parte de las bandas Voltaire y Jungla, aportando su voz y tocando el bajo.

Asimismo, es recordado por su rol como coach musical. Su vocación por la enseñanza lo llevó a dictar numerosos seminarios de composición, donde no solo transmitía conocimientos técnicos, sino también su pasión por la “cocina” de las canciones.