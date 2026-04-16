Sábado de fiesta y en familia para La Escuela N° 49

En el marco del Día Mundial de la Actividad Física la Escuela Primaria N°49 “Bartolomé Mitre” organizó el pasado sábado 11 de abril una bicicleteada que concentró a toda la comunidad educativa, con la presencia de alumnos, docentes y familias que pedalearon juntos desde el edificio escolar hasta la Pista Municipal de Atletismo.

La actividad comenzó cerca de las 14:30 con la decoración de las bicicletas con los colores de la selección argentina y banderines celestes y blancos.

Una vez en la pista municipal “Cecilia Marcovecchio” los profesores de educación física tomaron la posta para organizar juegos recreativos y postas deportivas con grandes y chicos. Entre bailes y juegos, no faltaron las risas ni el aliento desde los costados.

El encuentro también tuvo su momento de pausa: familias y docentes compartieron el mate en ronda, fortaleciendo los vínculos que van más allá del aula.

“La idea era movernos, pero sobre todo encontrarnos. Que la Escuela sea un lugar de comunidad”, destacó una de las docentes organizadoras.

En el cierre se realizaron sorteos con premios donados por gimnasios locales y el circo, lo que sumó entusiasmo entre los participantes.

A lo largo del recorrido, el personal de la institución y padres acompañaron al grupo para garantizar la seguridad de los chicos.

“Con esta iniciativa, la Escuela N°49 volvió a demostrar que la actividad física es también una herramienta para enseñar valores, cuidar la salud y construir comunidad. Una tarde que dejó ruedas girando, mates compartidos y la pista llena de sonrisas” valoraron desde el establecimiento.