“La universidad no se apaga”: actividades en defensa de la educación pública

El sistema universitario público argentino llevará adelante una jornada nacional bajo la consigna “La universidad no se apaga”, que se desarrollará desde las 8 horas del miércoles 15 de abril hasta las 8 horas del jueves 16 en todo el país.

La iniciativa es impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Sindical Universitario, y contempla 24 horas de actividades académicas, culturales, científicas y de extensión en universidades públicas, con el objetivo de visibilizar la situación del sector y reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Bajo la consigna “La Universidad no se apaga”, la comunidad universitaria convoca a defender la educación superior como derecho, el sistema científico nacional y el rol estratégico de la universidad pública en la construcción de un país con mayor equidad y desarrollo.

En este marco, la UNICEN se suma con una amplia agenda de propuestas abiertas a la comunidad, que incluyen recorridas, visitas a laboratorios, charlas y experiencias participativas. Las actividades buscan acercar el conocimiento que se produce en la universidad pública y poner en valor su aporte al desarrollo social, científico y productivo de la región.

Agenda FACSO

A las 11 hs. se realizará la intervención “Mural El Umbral” y "Los libros como resistencia en defensa de la universidad pública" propuestas a desarrollarse en el pasillo de FACSO que estará a cargo de la Prof. Natalia Schumacher.

Durante toda la jornada, de 8 a 21 hs, Agencia Comunica llevará adelante la cobertura “La universidad no se apaga”, con producción de contenidos desde el lugar de los hechos, entrevistas a protagonistas y relatos en redes sociales. También habrá cobertura permanente de FACSO Producciones.

Además, a las 13 estará presente en el Hall de Aulas Comunes la tienda popular La Posta, del Programa Economía Social, Solidaria y Popular de FACSO. Habrá exhibición y comercialización de saberes y sabores.

Para las 13 se programó también un Semaforazo en la esquina de avenida Del Valle y La Rioja, propuesta organizada por el Centro de Estudiantes de FACSO.

También en el marco del Programa en Contexto de Encierro de FACSO se realizarán afiches con consignas en defensa de la Universidad Pública en las Unidades Penales N° 2, 38 y 52.

En el plano académico, se destacan:

13 hs. Clase de la cátedra Política Educativa, “Leer políticas educativas”, a cargo de la Lic. Gabriela Gamberini y la Prof. Florencia Torregiani (Laboratorio de Idiomas).

14 hs. Actividad de la cátedra de Periodismo en TV sobre cobertura de acontecimientos/noticias, coordinada por la Lic. Fernanda Álvarez, con móviles en vivo y producción especial.

20 hs. Clase abierta “¿Por qué Milei quiere desmantelar la universidad pública y cómo resistirlo?”, a cargo del Lic. José Castillo (Aula 2).

Agenda en la Facultades de Ingeniería y Salud

La Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias de la Salud también formarán parte de la jornada con diversas propuestas. Salud realizará una capacitación en RCP y uso de DEA. La actividad será a las 10 hs. en el Complejo Universitario. La propuesta está abierta a todas las personas interesadas en adquirir herramientas fundamentales para actuar ante una emergencia.

Por su parte, Ingeniería a las 10:30 hs. realizará un desayuno comunitario en el espacio “La Vela”, como instancia de encuentro, debate y reflexión sobre la situación actual de las universidades públicas.

Mientras que a las 19 hs. tendrá lugar un encuentro de graduados/as para intercambiar opiniones e ideas sobre la problemática universitaria. Además, se prevén actividades organizadas por estudiantes, como una feria gastronómica y presentaciones de bandas musicales.

Cobertura especial y actividades en el Campus

Durante la jornada, Radio Universidad 90.1 realizará una transmisión especial bajo el lema “La universidad no se apaga: la radio no se calla”, con programación en vivo y streaming desde la Facultad de Ciencias Sociales.

A las 13:30 se realizará la convocatoria “Prendete a la universidad pública”, una ronda en el centro del Campus Universitario en apoyo a la Ley de Financiamiento, donde se invita a participar con banderas, carteles y expresiones colectivas.

Durante toda la jornada habrá una Expo Ciencia en el Hall del Edificio Aulas Comunes, con presentación de proyectos de investigación, extensión y desarrollo tecnológico.

También se desarrollarán intervenciones artísticas a cargo de la Escuela Nacional Adoldo Pérez Esquivel y, entre las 18 y las 22 hs., se presentarán el cuerpo estable de Folclore y el Grupo de Coro. A la par, el Jardín Maternal Upa La Lá llevará adelante un escenario lúdico estático con intervenciones alusivas a la lucha colectiva de la UNICEN.