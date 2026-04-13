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 - 13 de Abril de 2026 | 09:11

MARCELA MARIA INES FILOSA (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 13 de abril de 2026 a los 53 años.

Sus padres Angela Colino y Aldo Filosa. Su hijo Pedro Filosa. Sus tíos Nora y Nélida Colino y familias. Sus primos. Sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

Se ruega no realizar visitas de pésame.

 

VELATORIO: España 2942, Departamento "C". El velatorio comienza a las 8:00 y finaliza a las 14:00.  RESPONSO: Capilla Ardiente. INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz, día y hora a confirmar.

 

Vecina del barrio Independencia, nacida en Zapala. Enfermera.

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