MARCELA MARIA INES FILOSA (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 13 de abril de 2026 a los 53 años.

Sus padres Angela Colino y Aldo Filosa. Su hijo Pedro Filosa. Sus tíos Nora y Nélida Colino y familias. Sus primos. Sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

Se ruega no realizar visitas de pésame.

VELATORIO: España 2942, Departamento "C". El velatorio comienza a las 8:00 y finaliza a las 14:00. RESPONSO: Capilla Ardiente. INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz, día y hora a confirmar.

Vecina del barrio Independencia, nacida en Zapala. Enfermera.