Liga Federal: Racing no pudo con el líder y sumó su quinta derrota

La tercera categoría del básquet nacional completó una nueva fecha en la Conferencia Sudeste para Racing que sumó una nueva derrota, primera en el Parque Olavarría.

El “Chaira” cayó 63 a 79 ante Ferro Carril Oeste y sumó su quinta derrota sobre seis presentaciones. Marcos Risso con 21 puntos fue el máximo anotador del partido.

Derrota esperable sufrió el elenco dirigido por Matías Orlando, porque al Parque Olavarría llegó uno de los candidatos del grupo, pero en el análisis terminó siendo dura por el cómo.

Los locales apostaron a una mala noche de las figuras piquenses, que la tuvieron, pero no supo contrarrestar las apariciones del banco de relevos para ver como poco a poco se le esfumaba un gran esfuerzo.

Fue pareja la primera mitad donde la “Estrellita” hizo un gran trabajo defensivo, pero no lo supo reflejar en el ataque donde nuevamente se vio poco. Poco pase, mucha pérdida y muy baja efectividad en tiros.

Sin embargo, el “juego desprolijo” de la velada tuvo a Racing mostrando su mejor reacción tras el descanso largo que logró hasta igualar el tanteador ante el “Verdolaga” piquense que tuvo más dudas que aciertos.

Otra totalmente diferente fueron los últimos 10 minutos, con muchas variantes en ofensiva, la visita dilapidó cualquier chance de ilusión racinguista y fue estirando la máxima para sumar una nueva victoria y afianzarse como líder.

Sin mucho tiempo que analizar, Racing volverá a presentarse de local el venidero martes cuando reciba a Independiente de Tandil con la obligación de -otra vez- cambiar la imagen.

Síntesis Racing – Ferro Carril Oeste:

Estadio: Parque Olavarría

Árbitros: Ferreyra, E. y Schernenco, J.

Racing (63): Risso (21), Santana (5), Yaben (7), Delgado (15), Sesto (8) -FI- Dieser Cataldi (0), Venzi (0), Pereyra (0), Larregina (1), Besmalinovich (6), Díaz Herrera (0), Cuadrillero (0). DT- Matías Orlando

Ferro Carril Oeste (79): Fernández (15), Menna (12), Campano (16), Ecker (6), Giménez (4) -FI- Lescano (0), Capello (0), Maeso (0), Pantano (18), Singh (8). DT- Emiliano Arce

Parciales: 13 – 21; 31 – 38; 54 – 59 y 63 – 79