El Hospital Municipal fue sede de una endoscopía inédita a nivel local

El Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” fue sede de una endoscopía inédita: la realización del procedimiento propiamente dicho fue posible mediante el trabajo multidisiplinario de todo el Servicio de Gastroenterología.

La denominación técnica de la intervención es Colangioscopía con litotricia laser: en síntesis, es un procedimiento endoscópico avanzado que permite, ante la presencia de cálculos biliares grandes (piedras en la vesícula) o difíciles de extraer con métodos convencionales, la fragmentar los cálculos en partes más pequeñas para facilitar su extracción completa y, de esta manera, evitar cirugías mucho más complejas.

A través de un colangioscopio (endoscopio ultrafino) se ingresa con visualización directa a la vía biliar (conductos hepáticos que comunican el hígado y la vesícula con el intestino). Es la primera vez que se realiza este procedimiento en nuestro Hospital, y en el interior de la provincia son escasos los lugares donde se realiza. La incorporación de esta técnica es muy importante para el Hospital ya que permite resolver casos complejos que previamente requerían intervenciones quirúrgicas más invasivas o derivación a centros de mayor complejidad, mejorando la capacidad resolutiva local; lo que se traduce en mejores resultados para el paciente, con estadías hospitalarias más cortas y recuperaciones más rápidas.

El procedimiento efectuado días pasados, tuvo una duración aproximada de tres horas, tras lo cual la paciente permaneció en observación y a las 24 horas fue dada de alta por buena evolución clínica.

La intervención, con la derivación oportuna por la médica de cabecera de la paciente, Dra. Silvia La Torre; estuvo a cargo del área de vía biliar, donde intervienen el Dr. Carlos Blando y la Dra. Marianela Arramon, junto con el Servicio de Gastroenterología a cargo de la Jefa de servicio Marcela Mayet y médicos de planta como el Dr. José Cueli, Dra. Luisina Vitale y Dra. Mariel Taliavachi. Cabe destacar que se trata de profesionales recientemente incorporados a dicho Servicio, para fortalecer la prestación sanitaria de Gastroenterología. Asimismo formaron parte del equipo personal del servicio de enfermería, asistentes de endoscopia y anestesiólogos.

El Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”, es un centro asistencial de mediana y alta complejidad, que cuenta con equipamiento e infraestructura adecuada y características destacables a nivel prestacional. Profesionales de excelencia hacen de este Hospital un efector de salud de referencia a nivel regional.