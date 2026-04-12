Aramburu defendió el cobro de la “cuota capital”

Este viernes, la Comisión Especial sobre la Concesión del Servicio de Energía Eléctrica del Honorable Concejo Deliberante de Olavarría recibió al presidente del Consejo de Administración de Coopelectric, Ignacio Aramburu, y el asesor letrado de la entidad, Adolfo Rocha, en el marco del análisis de la prestación del servicio en el distrito.

La comisión fue creada mediante el Decreto N° 148/25 con el objetivo de recabar información sobre la concesión y la prestación del servicio de energía eléctrica en el partido de Olavarría y tiene la misión de dictaminar con respecto al estado actual del contrato entre la Municipalidad y Coopelectric.

Durante el encuentro, los representantes de Coopelectric argumentaron la postura del concesionario con respecto a la vigencia del contrato de prestación del servicio eléctrico en el partido de Olavarría.

El Dr. Rocha, asesor letrado de Coopelectric, aseguró que a principios del año 2021, veinte meses antes del vencimiento del contrato original (31 de octubre de 2022), Coopelectric presentó ante la Municipalidad de Olavarría como "autoridad concedente" un pedido de prórroga de la concesión por 30 años, el cual no obtuvo respuesta durante la gestión municipal anterior.

En ese marco, los representantes de la cooperativa reconocieron que "daban por hecho" que el contrato de concesión original sería prorrogado, pese a que nunca existió una medida oficial en ese sentido.

Asimismo, sostuvo que la falta de respuesta no debe interpretarse como una negativa y señaló que existe una resolución de la Subsecretaría de Energía bonaerense que respalda esa postura, aún cuando contradicen el criterio general del derecho administrativo y otras resoluciones de la Asesoría General de Gobierno.

Además, mencionó una resolución del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires de 2017 que prorrogó por cinco años el vencimiento del primer período de gestión de contratos de concesión provinciales y municipales.

Por su parte, Aramburu manifestó la voluntad de Coopelectric de continuar brindando el servicio eléctrico en el partido de Olavarría y anticipó que en caso de "no llegar a un acuerdo con el municipio" acudirán a la justicia para pedir la nulidad del decreto N° 6297. Cabe recordar que el pasado 5 de marzo, el Juzgado Contencioso Administrativo de Azul resolvió “declarar abstracta” la presentación que había efectuado Coopelectric pidiendo “certeza” sobre la situación del contrato con el Municipio de Olavarría por el suministro de electricidad.

Durante la reunión, Aramburu se refirió al déficit operativo de Coopelectric al que ubicó en torno a los 600 millones de pesos mensuales y defendió el cobro de la "contribución capital en acciones" como mecanismo alternativo para paliar ese descubierto ante la "falta de adecuación tarifaria".

Además, señaló como punto de inicio de esta problemática el año 2017 con el desfinanciamiento del Fondo de Compensación del gobierno provincial que buscaba garantizar la sustentabilidad de las cooperativas eléctricas.

En el contexto actual, el presidente del Consejo de Administración aseguró que resulta inviable enfrentar obras necesarias para el mejoramiento del servicio y que únicamente están abocados a resolver problemas puntuales en las líneas.

La comisión está integrada por Federico Aguilera como presidente y Lucía Palacios como secretaria, Belén Abraham, Gastón Sarachu, Marcelo Petehs, Hilario Galli, Francisco González y Nicolás Zampini, respetando la proporcionalidad y representación política de los bloques que integran el cuerpo deliberativo.

A la reunión también estaba citado el Síndico Titular de Coopelectric Jorge Raúl Cataldi quien se ausentó sin aviso previo. Para el próximo encuentro, la comisión resolvió convocar a representantes del Departamento Ejecutivo Municipal.