CARLOS ALBERTO ZABALA

Falleció en La Plata el 10 de abril de 2026 a los 69 años de edad. Su esposa Mónica; sus hijos: Mauricio, Leonardo y Micaela; sus hijos políticos: Candela, Laura y Nicolás; sus nietos: Juliana, Sofía, Facundo, Benicio, Vera, Franco y demás deudos participan su fallecimiento. VELATORIO: España 2942, Departamento " F". Sábado 11/04 de 08:00 a 12:00 Hs. RESPONSO: Capilla Ardiente. INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Barrio en el que vivía: Villa Floresta. Lugar de nacimiento: Loma Negra. Actividad que desarrollaba: Jubilado.