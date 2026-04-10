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 - 10 de Abril de 2026 | 20:10

CARLOS ALBERTO ZABALA

Falleció en La Plata el 10 de abril de 2026 a los 69 años de edad. Su esposa Mónica; sus hijos: Mauricio, Leonardo y Micaela; sus hijos políticos: Candela, Laura y Nicolás; sus nietos: Juliana, Sofía, Facundo, Benicio, Vera, Franco y demás deudos participan su fallecimiento. VELATORIO: España 2942, Departamento " F".  Sábado 11/04 de 08:00 a 12:00 Hs. RESPONSO: Capilla Ardiente. INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Barrio en el que vivía: Villa Floresta. Lugar de nacimiento: Loma Negra. Actividad que desarrollaba: Jubilado. 

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