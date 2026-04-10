Implementan software desarrollado en la FIO para monitorear la red eléctrica local

Uno de los proyectos de investigación aplicada que impulsa la Facultad de Ingeniería (Unicen) junto a la Cooperativa Limitada de Consumo de Electricidad y Servicios Anexos de Olavarría (Coopelectric) propone identificar fallas en transformadores de distribución y mejorar las estrategias de mantenimiento que sostienen el servicio eléctrico de la ciudad.

La iniciativa liderada por el Dr. Gustavo Leal combina desarrollo científico y transferencia tecnológica a lo que le suma una mirada poco convencional sobre cómo acercar el conocimiento a la sociedad.

Según relató, la iniciativa nació “a partir de mi trabajo de tesis doctoral sobre Detección de Fallas en Transformadores, que culminó en mayo de 2025. Al pensar en la beca postdoctoral surgió esta estrategia, de transferirla al entorno”, cuenta el ingeniero que hoy es doctor en ingeniería con mención en tecnología electromecánica de la Facultad de Ingeniería.

El proyecto se formalizó mediante un acuerdo específico entre la Facultad y Coopelectric que contempla la implementación piloto de herramientas desarrolladas durante esa investigación.

La propuesta incluye algoritmos de diagnóstico y estimación de vida útil aplicados a equipos seleccionados de la red eléctrica de Olavarría.

Actualmente, el investigador desarrolla una pasantía de trabajo dentro de la cooperativa, donde comparte la dinámica cotidiana del área técnica, que se extiende de febrero a julio de 2026.

El desafío es analizar una red extensa y heterogénea que involucra a mil transformadores, que no son todos iguales y cumplen funciones distintas según el sector al que abastecen.

Por eso, el trabajo combina mediciones técnicas con información sobre potencia, carga eléctrica y criticidad del servicio que cada equipo sostiene. Y para ordenar esa complejidad, Leal desarrolló una herramienta de priorización sencilla de interpretar. “Voy armando un sistema de semáforos: rojo, naranja y verde, donde digo qué transformadores son más críticos y hay que realizar mantenimiento urgente, cuáles entre un mes y seis meses y cuáles después del año”, describe.

El método permite tomar decisiones rápidas sobre qué equipos requieren intervención inmediata. A diferencia de los procedimientos tradicionales, el diagnóstico se realiza sin retirar los transformadores de servicio, lo que optimiza tiempos y evita interrupciones innecesarias. “Nosotros diagnosticamos las fallas con el transformador conectado a la red, no se saca del servicio y el resultado es instantáneo, en tiempo real se conoce el estado del transformador”, explica.

Saberes transformadores

El desarrollo comenzó en el laboratorio de la Facultad, donde se realizaron los primeros ensayos con equipos de menor escala que también vinculó, mediante una beca previa, con el Instituto de Energía Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan.

La posibilidad de aplicar esa estrategia en la red real de Olavarría representó un salto significativo para el proyecto. “Arreglé un transformador de 5 kilovolt amperes y ahora poder hacer el desarrollo en los mil transformadores de la ciudad es un orgullo”, afirma Leal.

El objetivo a mediano plazo es consolidar un software que automatice los diagnósticos y permita integrar la información en los sistemas de gestión de la cooperativa.

Además de anticipar fallas, la herramienta permitiría optimizar recursos, planificar intervenciones y mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico. En otras palabras, transformar datos técnicos en decisiones operativas que impacten directamente en la calidad del servicio.

Para el investigador, el valor del proyecto radica en su capacidad de transferir conocimiento a la sociedad. “Me quedo contento que lo que yo trabajé 6 años no queda en un paper, sino que se está volcando a la sociedad”, sostiene. Y resume una convicción que guía su trabajo: “Todo investigador tiene que pensar en cómo mejorar la vida de la sociedad”.

En efecto, iniciativas como ésta refuerzan el vínculo entre universidad, sector productivo y comunidad.

La experiencia demuestra que la investigación académica que se desarrolla en la FIO puede convertirse en una herramienta concreta para resolver problemas reales y fortalecer el desarrollo local pero también traspasar las fronteras.