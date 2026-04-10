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 - 10 de Abril de 2026 | 16:29

JUANA SIMÓN VIUDA DE KESSLER  

Falleció en Olavarría el 10 de abril de 2026 a los 90 años de edad. Sus hijas: Claudia y Liliana; sus hijos políticos: Miguel y Sergio; sus nietos: Pamela, Ezequiel, Cristian, Agostina y demás deudos participan su fallecimiento. VELATORIO: Sala "A" de la localidad de Sierras Bayas, sábado 11 de abril de 09:00 a 11:30 hs. RESPONSO: Capilla Ardiente. INHUMACIÓN: Cementerio Municipal de Colonia San Miguel, el sábado 11 a las 11:30 hs.  SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC. Vecina de Colonia San Miguel. Lugar de nacimiento: Colonia Hinojo. Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada.

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