Eliminaron un basural a cielo abierto sobre el Camino de la Piedra

El Municipio de Olavarría informó que durante la mañana de este viernes concluyó un trabajo de limpieza y mantenimiento sobre el denominado Camino de la Piedra, en las cercanías de Colonia San Miguel.

Remarcaron que en el lugar “se había generado un basural a cielo abierto debido a la conducta irresponsable de personas que arrojaron en ese sitio todo tipo de residuos, situación que además se da en las inmediaciones de una pronunciada curva, con lo cual se generaba no sólo un riesgo ambiental sino también en materia de seguridad vial”.

Los trabajos fueron realizados en el marco del despliegue que el Municipio realiza en materia de mejora y mantenimiento de caminos vecinales, con la coordinación de la Dirección de Obras Rurales, de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos.

Se llevó adelante un despliegue articulado de maquinaria vial y camiones de carga, y se logró llevar a cabo el retiro completo de todo tipo de residuos, desde ramas y basura, hasta neumáticos y electrodomésticos. Además, trabajaron en el alto y nivelación del camino “de vital importancia para el sector productivo de nuestro Partido”.

Desde el Municipio reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad de no arrojar basura en sitios no habilitados para tal fin. En ese sentido, además del perjuicio sanitario y ambiental, se recuerda que se trata de una conducta pasible de sanciones y multas.

Recordaron que para denunciar o advertir sobre este tipo de situaciones, deben comunicarse a la plataforma de Vecinos en Red a través de WhatsApp al 2284-544817.