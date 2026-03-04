NILDA HEBE KNOLL viuda de CHEVROT (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 4 de Marzo de 2026 a los 89 años de edad.

Su hija Maria Claudia Chevrot. Su hijo politico Carlos Enrique Vazquez. Su nieta Maria Victoria Vazquez. Su nieto politico Tomas Griffa. Su hermano Norberto Knoll. Su hermana política Esther Kees. Sus sobrinos. Sus sobrinos políticos. Sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

Barrio en el que vivía: Vecina de Barrio San Vicente.

Lugar de nacimiento: Nacida en General Roca.

Actividad que desarrollaba: Jubilada del Ex Banco de Olavarría y pensionada.