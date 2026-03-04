Más de 170 salidas marcaron la actividad de Bomberos de Olavarría en febrero | Infoeme
Miércoles 04 de Marzo 2026 - 13:32hs
29°
Miércoles 04 de Marzo 2026 - 13:32hs
Olavarría
29°
 |  comunidad
 - 4 de Marzo de 2026 | 11:31

Más de 170 salidas marcaron la actividad de Bomberos de Olavarría en febrero

El Cuerpo Activo registró 173 intervenciones durante el mes, con fuerte presencia de incendios forestales y un sostenido nivel de trabajo operativo.

Bomberos Voluntarios de Olavarría cerró el mes de febrero con un total de 173 salidas y servicios. Al igual que en enero, los incendios forestales y de pastizales volvieron a ocupar un lugar central dentro de las intervenciones. A esto también se sumaron los incendios estructurales, siendo más de 90 salidas las relacionadas a incendios. 

El informe estadístico también detalla salidas por:

  • Auxilios y asistencias.
  • Accidentes vehiculares.
  • Colaboraciones con otras instituciones.
  • Guardias preventivas y servicios especiales.
  • Intervenciones por cuestiones eléctricas y otras emergencias.

Si bien febrero mostró una leve disminución respecto al mes de enero —que había superado las 260 intervenciones—, el nivel de trabajo continuó siendo elevado.

