Más de 170 salidas marcaron la actividad de Bomberos de Olavarría en febrero

Bomberos Voluntarios de Olavarría cerró el mes de febrero con un total de 173 salidas y servicios. Al igual que en enero, los incendios forestales y de pastizales volvieron a ocupar un lugar central dentro de las intervenciones. A esto también se sumaron los incendios estructurales, siendo más de 90 salidas las relacionadas a incendios.

El informe estadístico también detalla salidas por:

Auxilios y asistencias.

Accidentes vehiculares.

Colaboraciones con otras instituciones.

Guardias preventivas y servicios especiales.

Intervenciones por cuestiones eléctricas y otras emergencias.

Si bien febrero mostró una leve disminución respecto al mes de enero —que había superado las 260 intervenciones—, el nivel de trabajo continuó siendo elevado.