Allanamientos tras amenazas y disparos contra una vivienda

Personal del Comando de Patrullas, a través del Grupo Técnico Operativo de la Comisaría Segunda y en coordinación con la UFI N° 07 y UFI N° 19, llevó a cabo allanamientos en dos domicilios tras una denuncia por amenazas agravadas y abuso de arma de fuego.

El hecho se originó el 14 de marzo, cuando una mujer de 36 años denunció haber sido amenazada verbalmente por tres vecinos con los que mantenía conflictos de vieja data.

La situación escaló al día siguiente, cuando en horas de la madrugada los mismos sujetos dispararon contra su vivienda ubicada en el barrio Nicolás Avellaneda. La víctima se encontraba en la vereda y logró resguardarse dentro del inmueble, recibiendo impactos en el exterior de su casa.

Tras analizar declaraciones y material fílmico, el personal policial identificó a los presuntos autores y solicitó al Juzgado de Garantías N° 1 de Olavarría la correspondiente orden de allanamiento. El procedimiento se concretó en domicilios de calle 108 al 3500 y de calle Aguilar al 600, con la participación del Grupo GAD, Subcomisarías de Loma Negra y Sierras Bayas.

El operativo arrojó resultados positivos: se secuestraron una carabina calibre .22 recortada, un revólver calibre .22, ocho cartuchos del mismo calibre, diez plantas de cannabis de aproximadamente de dos metros de altura, tres frascos con cogollos de la misma sustancia, 480.000 pesos en efectivo y dos teléfonos celulares.

Los tres hombres mayores de edad fueron notificados del artículo 60 del Código Procesal Penal, quedando imputados en ambos procesos penales pero continuando en libertad mientras se desarrolla la investigación.