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 - 25 de Marzo de 2026 | 10:49

ADRIANA JOSEFINA PEZZUCHI DE ZABALA  (Q.E.P.D.)

 

Falleció en Olavarría el 24 de marzo de 2026 a los 63 años.

 

Su esposo Ruben Oscar Zabala; sus hijos: Ezequiel, Ariel, Gisela y Antonela; sus hijos políticos: Gustavo, Virginia; sus nietas: Tatiana y Nayme; sus hermanos: Mabel, Hector, Oscar y Armando; sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento.

VELATORIO: sala velatoria de Sierras Bayas, departamento "A". RESPONSO: sin responso. INHUMACIÓN: Cementerio Municipal de Sierras Bayas, este miércoles a las 15:00.

 

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

 

Vecina de Sierras Bayas. Jubilada ama de casa.

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