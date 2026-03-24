ADRIANA JOSEFINA PEZZUCHI DE ZABALA  (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 24 de marzo de 2026 a los 63 años.

Su esposo Ruben Oscar Zabala; sus hijos: Ezequiel, Ariel, Gisela y Antonela; sus hijos políticos: Gustavo, Virginia; sus nietas: Tatiana y Nayme; sus hermanos: Mabel, Hector, Oscar y Armando; sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento.

VELATORIO: sala velatoria de Sierras Bayas, departamento "A". RESPONSO: sin responso. INHUMACIÓN: Cementerio Municipal de Sierras Bayas, este miércoles a las 15:00.

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Vecina de Sierras Bayas. Jubilada ama de casa.