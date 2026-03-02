JUAN CARLOS LARRETAPE "NEGRO" (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 2 de Marzo de 2026 a los 89 años de edad.

Su esposa: Barberi Maria Ester; sus hijos: Ester Gonzalez, Maria Margarita Gonzalez, Miriam Larretape, Marisa Larretape, Carlos Larretape; sus hijos políticos: Gallo Francisco, Carosella Andres, Chocobar Javier, Lucas Cadierno, Marta de Larretape; sus nietos, bisnietos, hermanos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento.

Barrio en el que vivía: bº Centro

Lugar de nacimiento: Olavarria

Actividad que desarrollaba: Jubilado