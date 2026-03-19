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 - 19 de Marzo de 2026 | 13:20

OMAR ERNESTO MAJUL "TURCO" - "CONEJO" (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 19 de marzo de 2026 a los 76 años.

Su esposa Marita Orsatti. Sus hijas Verónica Adriana, Alejandra Patricia y Analía Noemi Majul. Sus hijos políticos Miguel Dietrich y Martin D'Eramo. Sus nietos Miguelito y Simon Dietrich; y Valentina D'Eramo. Sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento "C", comienza a las 13 horas. RESPONSO: Capilla Ardiente. INHUMACIÓN: Cementerio La Loma (Mar del Plata), día y hora a confirmar.

 

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

 

Vecino de Sierra Chica, nacido en Mar del Plata.

Jubilado del Servicio Penitenciario Bonaerense. Ex instructor de la Escuela de Formación Profesional Nº401. Plomero y Gasista.

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