El Quirófano Veterinario Móvil visitará distintas locaciones

Con el comienzo de la semana el Quirófano Veterinario Móvil continúa con su recorrido por todo el Partido, en el marco del programa municipal “Querer es cuidar”.

El programa ofrece esterilizaciones quirúrgicas de manera gratuita para gatos y perros. Los interesados deberán sacar turno, comunicándose previamente por llamada o mensaje de WhatsApp al 2284-666400.

Al momento de tramitarlo, el personal de la Dirección Veterinaria del Municipio brindará toda la información necesaria y las respectivas indicaciones para preparar al animal, con el fin de lograr una intervención quirúrgica segura.

El cronograma del quirófano comenzará este lunes en barrio Luján, donde estará en el SUM de la Sociedad de Fomento Amoroso, ubicada en Álvaro Barrios 3950.

El martes llegará a Sierra Chica, precisamente en el Círculo de Suboficiales y Guardia, en avenida Centenario 1380. El miércoles será el turno de los vecinos de barrio Aoma, en Teniente Barcalá y Coronel Suárez, donde se ubica la Sociedad de Fomento “Carlos Von Bernard”.

Finalmente el viernes culminará el recorrido semanal en el Centro Cultural de la localidad de Hinojo, ex Sociedad Italiana.

El horario de atención en quirófano móvil es de 8:30 a 12, de lunes a viernes, excepto feriados.