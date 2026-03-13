TERESA LYDIA HEIM URBAN VIUDA DE VISVEQUI (Q.E.P.D.) | Infoeme
TERESA LYDIA HEIM URBAN VIUDA DE VISVEQUI (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 13 de marzo de 2026 a los 91 años.

 

Sus hijas Mirta y Mariel Visvequi. Su hijo político Daniel Iglesias. Sus nietos Emiliano, Gonzalo, Mariano, Iñaqui y Ainhoa. Sus bisnietas Charo y Ludovica y demás deudos participan su fallecimiento.

 

VELATORIO: España 2942, Departamento " C", viernes 13/03 de 12:00 a 15:00.  RESPONSO: Capilla Ardiente. Cremación en Pinos de Paz, día y hor a confirmar.

 

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

 

Vecina del Microcentro, nacida en Olavarría

Actividad que desarrollaba: jubilada y pensionada.

