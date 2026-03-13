TERESA LYDIA HEIM URBAN VIUDA DE VISVEQUI (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 13 de marzo de 2026 a los 91 años.
Sus hijas Mirta y Mariel Visvequi. Su hijo político Daniel Iglesias. Sus nietos Emiliano, Gonzalo, Mariano, Iñaqui y Ainhoa. Sus bisnietas Charo y Ludovica y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento " C", viernes 13/03 de 12:00 a 15:00. RESPONSO: Capilla Ardiente. Cremación en Pinos de Paz, día y hor a confirmar.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Vecina del Microcentro, nacida en Olavarría
Actividad que desarrollaba: jubilada y pensionada.