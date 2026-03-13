FELISA DELIA BLANCO VIUDA DE CARDILO (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 13 de marzo de 2026 a los 89 años.

Sus hijas Miriam y Graciela Cardilo. Su hijo político Pablo Barreca. Sus nietos Darián y Catalina Américo; Manuela, Tomás y Bernarda Barreca. Su bisnieta Felicitas Tellechea. Sus nietos políticos Juan Manuel, Luz, Kevin y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento "E". RESPONSO: Capilla Ardiente. INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz, viernes a las 12:30 horas.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Vecina del barrio San Vicente, nacida en Olavarría

Actividad que desarrollaba: jubilada y pensionada.