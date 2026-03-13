FELISA DELIA BLANCO VIUDA DE CARDILO (Q.E.P.D.) | Infoeme
 |  necrologicas
 - 13 de Marzo de 2026 | 09:35

FELISA DELIA BLANCO VIUDA DE CARDILO (Q.E.P.D.)

 

Falleció en Olavarría el 13 de marzo de 2026 a los 89 años.

 

Sus hijas Miriam y Graciela Cardilo. Su hijo político Pablo Barreca. Sus nietos Darián y Catalina Américo; Manuela, Tomás y Bernarda Barreca. Su bisnieta Felicitas Tellechea. Sus nietos políticos Juan Manuel, Luz, Kevin y demás deudos participan su fallecimiento.

 

VELATORIO: España 2942, Departamento "E". RESPONSO: Capilla Ardiente. INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz, viernes a las 12:30 horas. 

 

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

 

Vecina del barrio San Vicente, nacida en Olavarría

Actividad que desarrollaba: jubilada y pensionada.

