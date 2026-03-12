AMELIA GARCIA (Q.E.P.D.) | Infoeme
Viernes 13 de Marzo 2026 - 10:49hs
19°
Viernes 13 de Marzo 2026 - 10:49hs
Olavarría
19°
Infoeme
 |  necrologicas
 - 13 de Marzo de 2026 | 09:26

AMELIA GARCIA (Q.E.P.D.)

 

Falleció en Olavarría el día 12 de marzo de 2026 a los 88 años.

 

Su esposo Aníbal Rodríguez. Sus hijas Silvina y Liliana. Sus hijos políticos Mario y Daniel. Sus nietos Ayelén, Nahuel y Milagros. Sus hermanos; sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento.

 

VELATORIO: España 2942, Departamento " D", sala habilitada 8 horas. RESPONSO: Capilla Ardiente. INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz, viernes 13 de marzo a las 13:30. 

 

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

 

Vecina del barrio Hipólito Yrigoyen, nacida en Tapalqué

Actividad que desarrollaba: Jubilada.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP
LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME