AMELIA GARCIA (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 12 de marzo de 2026 a los 88 años.
Su esposo Aníbal Rodríguez. Sus hijas Silvina y Liliana. Sus hijos políticos Mario y Daniel. Sus nietos Ayelén, Nahuel y Milagros. Sus hermanos; sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento " D", sala habilitada 8 horas. RESPONSO: Capilla Ardiente. INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz, viernes 13 de marzo a las 13:30.
Vecina del barrio Hipólito Yrigoyen, nacida en Tapalqué
Actividad que desarrollaba: Jubilada.