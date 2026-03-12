 NICASIO MONZÓN "POCHO" (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 12 dearzo de 2026 a los 85 años de edad. Su hijo Juan Carlos Monzón. Su hija política Norma Pereyra. Sus nietos Leonardo Daniel, Romina Guadalupe, Noelia, Milagros Sofia y Franco Ignacio Monzón. Sus hijos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. VELATORIO: España 2942, Departamento "B ". El velatorio comienza este viernes a las 9. RESPONSO: Capilla Ardiente. INHUMACIÓN: CEMENTERIO LOMA DE PAZ, viernes a las 14:30. SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC. Barrio en el que vivía: Vecino de Barrio Trabajadores. Lugar de nacimiento: Corrientes. Actividad que desarrollaba: Jubilado.