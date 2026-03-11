JULIAN ROQUE GONZALEZ "CACHO" (Q.E.P.D.) | Infoeme
JULIAN ROQUE GONZALEZ "CACHO" (Q.E.P.D.)

 

Falleció en Olavarría el 11 de marzo de 2026 a los 96 años.

Sus hijos Rosana, Luis y Daniel González. Sus hijos políticos Walter Manetti y Eugenia Schiapadini. Sus nietos Leandro, Giuliana y Giovanna; Nahuel, Enzo y Josefina; Joaquín, Rocío y Julián. Sus colaboradoras Blanca, Ingrid, Luciana y Alejandra. Sus consuegros Walter y Eva y demás deudos participan de su fallecimiento.

 

VELATORIO: España 2942, Departamento "D" . Jueves 12/3/2026 de 9:00 a 12:00 AM 

RESPONSO: Capilla Ardiente.

CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz

DÍA Y HORA: A confirmar

 

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

 

Vecino del barrio Belgrano, nacido en Olavarría

Actividad que desarrollaba: zapatero jubilado.

