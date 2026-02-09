Jornada de reempadronamiento destinada a la comunidad de Sierra Chica | Infoeme
Lunes 09 de Febrero 2026 - 20:41hs
27°
Lunes 09 de Febrero 2026 - 20:41hs
Olavarría
27°
Infoeme
 |  comunidad
 - 9 de Febrero de 2026 | 20:33

Jornada de reempadronamiento destinada a la comunidad de Sierra Chica

El Municipio continúa con las jornadas de re-empadronamiento en distintos puntos de la ciudad; resultado del trabajo coordinado entre el Servicio de Admisión Sociosanitaria y la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud.

Este miércoles 11 de febrero, se realizará una nueva jornada, en esta oportunidad en el CAPS N° 4 de Sierra Chica.

Como cada jornada, se realizará en el horario de 09:00 a 12:30 horas, y se destina a la población de dicho CAPS; a los fines de regularizar su empadronamiento (actualizar datos en el sistema público).

Se solicita a quienes deseen renovar sus datos, se acerquen con DNI propio y de todo el grupo familiar.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME