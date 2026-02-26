ANGEL ADRIAN MOCORICH "EL MOCO" (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 26 de Febrero de 2026 a los 66 años de edad.

Sus hijas Nadia, Mariana y Josefina Mocorich. Sus hijos políticos Sebastian, Juan Pablo y Faustino. Sus nietos Vicente, Juan Simon, Beltran, Felipe y Juan Roman. Su madre Graciela Spampinatto. Su hermana Silvia. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos. La madre de sus hijos Stella Verbach. Sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

Barrio en el que vivía: Vecino de Barrio Luján.

Lugar de nacimiento: Nacido en Gerli.

Actividad que desarrollaba: Docente.