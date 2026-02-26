Este viernes se realizará el acto en conmemoración del Día de Creación de la Bandera | Infoeme
Este viernes se realizará el acto en conmemoración del Día de Creación de la Bandera

Durante la mañana de este viernes se llevará a cabo el acto protocolar en conmemoración del 214° Aniversario de la Creación de la Bandera.

Organizada en conjunto entre el Municipio y la Asociación Cultural Belgraniana, la actividad se realizará a partir de las 9:00 horas en la plaza Manuel Belgrano.

En esta ocasión se contará con la participación del intendente Maximiliano Wesner y autoridades municipales, además de referentes de instituciones y entidades locales.

El 27 de febrero de 1812 frente a las baterías Libertad e Independencia dispuestas a orillas del Río Paraná, donde actualmente se encuentra el Monumento Histórico Nacional a la Bandera en la ciudad de Rosario, el general Manuel Belgrano enarboló por primera vez nuestra bandera y pidió a sus soldados jurarle lealtad.

