OLGA ESTER GRAFF VDA DE WALTER (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 22 de Febrero de 2026 a los 85 años de edad.

Sus hijos: Abel y Ester Walter

hijos politicos: Graciela Ramos y Gustavo Olive

sus nietos: Gisela y Yamile Olive; Vanesa y Rocio Walter

nietos politicos: Lucas Ramirez, Mariano Galbarino, Maximiliano Avila y Balbino Mujica.

sus bisnietos: Martina y Bianca Ramirez; Felipe y Uma Avila; Alfonso Mujica

hermanos, sobrinos y demas familiares participan su fallecimiento.

Barrio en el que vivía: vecina del barrio Pueblo Nuevo

Lugar de nacimiento: Gral Lamadrid

Actividad que desarrollaba: Jubilada y pensionada.