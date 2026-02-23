OLGA ESTER GRAFF VDA DE WALTER (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 22 de Febrero de 2026 a los 85 años de edad.
Sus hijos: Abel y Ester Walter
hijos politicos: Graciela Ramos y Gustavo Olive
sus nietos: Gisela y Yamile Olive; Vanesa y Rocio Walter
nietos politicos: Lucas Ramirez, Mariano Galbarino, Maximiliano Avila y Balbino Mujica.
sus bisnietos: Martina y Bianca Ramirez; Felipe y Uma Avila; Alfonso Mujica
hermanos, sobrinos y demas familiares participan su fallecimiento.
Barrio en el que vivía: vecina del barrio Pueblo Nuevo
Lugar de nacimiento: Gral Lamadrid
Actividad que desarrollaba: Jubilada y pensionada.