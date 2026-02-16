Vuelta a clases 2026: la canasta escolar supera los $75.000 y crecen las promociones

La vuelta a clases 2026 se desarrolla en un escenario atravesado por incrementos en la canasta escolar y una fuerte presencia de promociones en comercios y supermercados. Según los últimos relevamientos, el costo básico de útiles supera los $76.900 por alumno, mientras que el gasto total, si se suman útiles e indumentaria, puede ubicarse por encima de los $240.000, de acuerdo con estudios realizados.

En el detalle de precios, un cuaderno económico se comercializa en torno a los $3.500 y uno de tapa dura puede alcanzar los $14.700. Las carpetas rondan los $8.000, con valores mayores cuando se trata de primeras marcas o productos con licencias. Las mochilas, en tanto, presentan una amplia dispersión, con opciones que parten desde los $20.000 y superan los $180.000 según diseño y calidad.

Un informe de Consumidores Libres registró una suba promedio interanual del 42,82% en útiles escolares. El relevamiento, que incluyó 33 artículos de librería, indicó que el subtotal pasó de $91.063 en 2025 a $130.060 en 2026. Algunos productos mostraron incrementos más pronunciados, como el cuaderno T/Flex de 48 hojas, que superó el 180%.

Según se desprende de los relevamientos se observaron aumentos significativos en cinta adhesiva, resaltadores, lápices correctores y compases. En paralelo, artículos como blocks de hojas, adhesivos y fibras escolares registraron variaciones superiores al 50%. Este comportamiento vuelve a ubicar a la canasta escolar como uno de los gastos con mayor impacto en el inicio del año.

En indumentaria, el incremento promedio fue del 14,58%, con el subtotal que pasó de $96.000 a $110.000. Las zapatillas blancas encabezaron las subas dentro del rubro, mientras que los guardapolvos mostraron variaciones más moderadas.

En este contexto, bancos, billeteras digitales y cadenas comerciales desplegaron promociones para la vuelta a clases 2026, que ofrecen descuentos de hasta 30% y planes de financiación en cuotas sin interés. No obstante, especialistas advierten que es necesario analizar los topes de reintegro para dimensionar el beneficio real.

Algunas entidades financieras lanzaron descuentos sin límite de devolución en marcas de mochilas, calzado e indumentaria deportiva. En el caso de librerías, también se registran beneficios del 20% en determinadas cadenas, además de opciones de pago en hasta nueve cuotas sin interés.

Las grandes superficies comerciales incorporaron campañas específicas con ofertas acumulables y financiación. En supermercados, los precios de referencia incluyen carpetas desde $3.590, cuadernos espiralados desde $4.900, cartucheras desde $4.500 y mochilas desde $19.990, con posibilidad de abonar en hasta seis cuotas sin interés.

De acuerdo con un estudio de Focus Market, la canasta escolar mostró un incremento promedio del 12% respecto del año anterior en una base de 20 productos. El informe señaló que “con una inflación más controlada, la vuelta al cole deja de ser una carrera contra el remarcaje de precios para convertirse en una decisión de conveniencia”, en relación con el cambio de comportamiento de los consumidores.