Discapacidad: cómo gestiono mi Pase Libre Multimodal en Olavarría

La Dirección de Discapacidad recuerda que el Pase Libre Multimodal se gestiona íntegramente de forma online a través de la plataforma oficial del Ministerio de Transporte. Una vez en la página, deberá completar el formulario digital con la información y la documentación requerida.

Es fundamental que proporcione un número de teléfono y una dirección de correo electrónico válidos. Estos datos serán utilizados para las comunicaciones referentes a su trámite y pueden corresponder al solicitante, a un familiar o a un tutor responsable.

Deberá adjuntar las siguientes imágenes, claras y legibles:

Una foto 4×4 (con fondo blanco o gris. Puede ser la imagen del DNI ampliada).

Imagen del frente de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Imagen del dorso de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Imagen del frente de su Certificado Único de Discapacidad (CUD), en caso de que su solicitud corresponda a “Persona con Discapacidad”, o credencial de INCUCAI (personas trasplantadas).

La entrega del Pase Libre Multimodal es descentralizada en los municipios. En el caso de Olavarría, las credenciales se retiran en la Dirección de Discapacidad ubicada en Las Heras 5398, de lunes a viernes de 8 a 13 horas, o comunicarse a los tel.: 428333-15300138.