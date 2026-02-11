Kicillof: “La reforma laboral es una burla que iguala para abajo y no generará empleo”

En declaraciones a El Destape, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó este miércoles que la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional “es una burla” porque implica “igualar para abajo” llevando a quienes hoy tienen derechos al nivel de quienes no los tienen.

“Llamar modernización a esto es una burla, porque lo que se busca no es mejorar a los que están por abajo” de la pirámide social, sin derechos laborales, “sino bajar a los que están por arriba, quitándoles beneficios” algo que “no va a generar empleos”.

Para Kicillof, flamante titular del PJ bonaerense, la iniciativa que intentará aprobar hoy el oficialismo en el Senado Nacional “es el proyecto que se planteó la dictadura y no se pudo hacer entonces ni en democracia”.

“Está demostrado que las leyes de flexibilización laboral no crean empleo y esta es una ley al estilo de los ‘90, que ya vimos mil veces, y esto nunca terminó el ciclo de empleo y desempleo en la Argentina”, añadió.

Por otra parte, el mandatario bonaerense cuestionó también que exista un exceso de judicialización entre empleadores y trabajadores por casos de despidos, como argumentan desde el oficialismo los impulsores de la reforma.

“Hablan de industria del juicio, pero cuando uno mira las estadísticas, comparado con la cantidad de trabajadores y los despidos actuales no tenemos gran judicialización”, afirmó.

Recordó que durante la pandemia se implemento una medida de sentido contrario a la reforma que se propicia ahora, con la incorporación de una doble indemnización para despidos sin causa. “Fue una de las épocas que más empleo se creó”, ironizó. (NA)