Médicos bonaerenses aceptan el aumento de 4,5% y marchan contra la reforma laboral

Tras la aceptación de los gremios de estatales y docentes, los médicos bonaerenses aceptaron la oferta salarial del 4,5% elevada a mediados de enero por el Ejecutivo provincial, al tiempo que confirmaron su adhesiuón al paro nacional con movilización para el día que se trate el proyecto de reforma laboral en el Congreso de la Nación.

En el marco del Congreso de Delegados, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia (CICOP) aceptó la propuesta paritaria del gobierno de Axel Kicillof que consiste en un aumento salarial total del 4,5% a cobrar en febrero con los haberes de enero.

En detalle, el Ejecutivo provincial accedió a otorgar un aumento retroactivo a los salarios de diciembre (1%), con su correspondiente impacto en el medio aguinaldo, y otro incremento de 2% para enero, lo que totalizó un incremento de 4,5%. Pese a que la oferta fue aceptada por los estatales y gran parte de los gremios docentes (sólo FEB la rechazó), varios sectores remarcaron que el incremento fue “insuficiente” para paliar la pérdida del poder adquisitivo de 2025

“El acuerdo contempla la reapertura de las negociaciones durante la primera semana de febrero y la realización de Mesas Técnicas para abordar cambios estructurales del sector, como recategorizaciones, bloqueos, ampliación del fondo de reemplazo de guardias y pase a planta de becarios, entre otros”, detallaron desde el gremio que nuclea a los médicos bonaerenses.

En tanto, desde Gobernación advirtieron a los gremios de estatales y médicos bonaerenses sobre el “complejo contexto fiscal producto del recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional y la caída de la recaudación”. “A pesar de eso, mantenemos el compromiso con la calidad de las condiciones laborales de sus trabajadores”, añadieron.

Por otra parte, el Congreso de Delegados de CICOP “resolvió convocar y adherir a un Plan de Lucha en Unidad contra el proyecto regresivo de reforma laboral”, que incluye paro y movilización el día que se trate la iniciativa en el Congreso, además de jornadas de propaganda y movilizaciones en distintos puntos del país.

Es preciso mencionar que, el gremio de médicos bonaerenses conducido por Pablo Maciel adhirió días atrás al documento del Frente de Sindicatos Unidos, integrado entre otros por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la Federación Aceitera, el cual definió un plan de lucha conjunto contra el proyecto de reforma laboral.

“No hoy ningún elemento en este proyecto que pueda ayudar a crear empleo o mejorar la calidad de trabajo. Esta reforma busca desmantelar el tejido industrial y seguir usando los salarios como ancla contra la inflación. Necesitar legalizar lo que hoy ya hacen de hecho, que es la posibilidad que el Estado le ponga techo a las paritarias”, cuestionaron desde el Frente Sindicatos Unidos.