Se realizó la reunión de la Mesa Interinstitucional de abordaje a niñeces y adolescencias

En la mañana de este viernes se convocó en la sala de reuniones del palacio municipal una Mesa Interinstitucional de abordaje a niñeces y adolescencias, un espacio de diálogo, de análisis, pero principalmente de articulación para el despliegue de acciones conjuntas en la materia. El encuentro fue encabezado por el intendente Maximiliano Wesner y contó con la participación de funcionarios de las áreas de Protección Ciudadana y Desarrollo de la Comunidad, además del Ministerio Público Fiscal, Educación, Policía de la Provincia de Buenos Aires y de la Coordinación Zonal de Servicios de Niñez y Adolescencias.

“Gracias por estar presentes en un tema tan importante, que nos preocupa y ocupa para trabajar desde el Municipio, de manera integral, por eso esta reunión para poder caracterizar lo que está pasando”, expresó el intendente Wesner, quien estuvo acompañado por la Jefa de Gabinete Mercedes Landívar, el secretario de Protección Ciudadana Elías Quintas, la secretaria de Desarrollo de la Comunidad Laura Gamberini, la subsecretaria de Desarrollo Social María José Maidana y la subsecretaria de Protección Integral de Derechos Malena Pianciola.

El jefe comunal de Olavarría puso en valor la realización de este tipo de encuentros para poder desplegar a partir del mismo acciones conjuntas, articuladas, desde distintas perspectivas y abordajes. Por ello, además, invitó a que se consolide como un espacio que se extienda en el tiempo, con encuentros periódicos. “Agradezco enormemente que se hayan acercado, siempre digo que la voluntad se manifiesta, es muy favorable que estemos todos aquí presentes para poder charlar sobre el tema”, añadió.

Elías Quintas, por su parte, brindó un detalle acerca de las tareas preventivas que se despliegan regularmente, con especial énfasis en las inmediaciones de locales nocturnos y de manera coordinada con la Policía de la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, vale destacar que se contó con la participación de funcionarios y funcionarias policiales, encabezados por el comisario inspector Leandro Scavuzzo, titular de la Estación de Policía Departamental de Olavarría.

La fiscal Mariela Viceconte, quien actualmente se encuentra al frente de la UFI 5 de nuestra ciudad, pero también desde hace años es la titular del Fuero Penal de Responsabilidad Juvenil del Departamento Judicial de Azul, destacó la importancia de la realización de este tipo de mesas de intercambio de información, de diagnóstico, pero principalmente de vinculación y generación de medidas coordinadas.

También estuvieron presentes la coordinadora zonal del Servicio de Promoción y Protección de Derechos Cecilia Svampa, Cecilia Todaro y Luciano Fascetto del Centro de Referencia Penal Juvenil de Azul, la Jefa Regional Marta Casanella y el Jefe Distrital de Educación Julio Benítez, quienes también participaron activamente del encuentro y coincidieron en la importancia de desplegar acciones conjuntas, articuladas e integrales, que se traduzcan también en el seguimiento y acompañamiento de cada una de los chicos, chicas y adolescentes que se vean involucrados en los distintos episodios.