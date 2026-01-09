Durante la era Milei, siguen en caída los trámites sobre cambio de género

Unos 18 bonaerenses por semana tramitaron durante 2025 el cambio de género, una cifra que volvió a marcar por segundo año consecutivo un importante descenso. En concreto, entre 2023, bajo la administración de Alberto Fernández, y el año pasado, la caída en la provincia de Buenos Aires fue del 56,5%.

Ya sea por clima de época o porque la presidencia de Javier Milei fue contra la política de diversidad sexual (como hizo a través de un DNU con el que el año pasado modificó la Ley de Identidad de Género y prohibió los tratamientos y cirugías de cambio de género en menores de edad), lo cierto es que eso impactó en los registros bonaerenses.

De acuerdo a lo que constató Agencia DIB a través de los datos abiertos del Registro de las Personas, durante el año pasado hubo 921 cambios de género (571 masculinos, 261 femeninos y 89 no binarios). Si se compara con 2024, la caída fue del 34%, ya que en ese momento se registraron 1237 trámites.

Sin embargo, en 2023 en la provincia de Buenos Aires se dieron 1629 cambios de género (902 masculinos, 442 femeninos y 285 no binarios): la merma con el año pasado fue del 56,5%. En 2022, pese a que hubo menos casos, también siguió siendo un número más alto que el actual: 1389. Y un año antes, en plena pandemia, también fue mayor, con 1115 casos.

Cabe destacar que a través de este trámite se permite solicitar la rectificación registral del sexo, cambio de nombre de pila e imagen cuando no coincidan con la identidad autopercibida. La diligencia consiste en la rectificación de la partida de nacimiento y, posteriormente, el trámite del nuevo DNI conforme a lo que establece la ley 26.743.

La ley de Identidad de Género

Justamente fue el 9 de mayo de 2012 que se sancionó en el país dicha normativa, que reconoce expresamente el Derecho a la Identidad de Género de las personas. Se trató de un hecho histórico a nivel mundial, ya que la Argentina se convirtió en la primera nación del mundo en tener una norma que garantice poder cambiar nombre y sexo asignados al nacer con un nuevo documento de identidad que se identifique con la identidad de género autopercibida.

En lo que respecta a la edad a la que se accede a los cambios de género, del total de casos registrados, un 24% corresponden a menores de 17 años. Fueron 1562 trámites, y la mayoría de esos de género masculino: 1218.

Sin embargo, la cifra mayor corresponde al grupo etario que va de 18 a 29 años, donde se registró el 58,5% del total de cambios de género; mientras que el 11,2% se dio entre 30 a 39 años; y 7,3% de mayores de 40 años. (DIB)