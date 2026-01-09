Durante la era Milei, siguen en caída los trámites sobre cambio de género | Infoeme
 nacionales
 9 de Enero de 2026

Durante la era Milei, siguen en caída los trámites sobre cambio de género

El año pasado se registraron en la provincia de Buenos Aires 921 cambios de género. Si se compara con 2023 la merma fue del 56,5%.

Unos 18 bonaerenses por semana tramitaron durante 2025 el cambio de género, una cifra que volvió a marcar por segundo año consecutivo un importante descenso. En concreto, entre 2023, bajo la administración de Alberto Fernández, y el año pasado, la caída en la provincia de Buenos Aires fue del 56,5%.

Ya sea por clima de época o porque la presidencia de Javier Milei fue contra la política de diversidad sexual (como hizo a través de un DNU con el que el año pasado modificó la Ley de Identidad de Género y prohibió los tratamientos y cirugías de cambio de género en menores de edad), lo cierto es que eso impactó en los registros bonaerenses.

De acuerdo a lo que constató Agencia DIB a través de los datos abiertos del Registro de las Personas, durante el año pasado hubo 921 cambios de género (571 masculinos, 261 femeninos y 89 no binarios). Si se compara con 2024, la caída fue del 34%, ya que en ese momento se registraron 1237 trámites.

Sin embargo, en 2023 en la provincia de Buenos Aires se dieron 1629 cambios de género (902 masculinos, 442 femeninos y 285 no binarios): la merma con el año pasado fue del 56,5%. En 2022, pese a que hubo menos casos, también siguió siendo un número más alto que el actual: 1389. Y un año antes, en plena pandemia, también fue mayor, con 1115 casos.

Cabe destacar que a través de este trámite se permite solicitar la rectificación registral del sexo, cambio de nombre de pila e imagen cuando no coincidan con la identidad autopercibida. La diligencia consiste en la rectificación de la partida de nacimiento y, posteriormente, el trámite del nuevo DNI conforme a lo que establece la ley 26.743.

 

La ley de Identidad de Género
 

Justamente fue el 9 de mayo de 2012 que se sancionó en el país dicha normativa, que reconoce expresamente el Derecho a la Identidad de Género de las personas. Se trató de un hecho histórico a nivel mundial, ya que la Argentina se convirtió en la primera nación del mundo en tener una norma que garantice poder cambiar nombre y sexo asignados al nacer con un nuevo documento de identidad que se identifique con la identidad de género autopercibida.

En lo que respecta a la edad a la que se accede a los cambios de género, del total de casos registrados, un 24% corresponden a menores de 17 años. Fueron 1562 trámites, y la mayoría de esos de género masculino: 1218.

Sin embargo, la cifra mayor corresponde al grupo etario que va de 18 a 29 años, donde se registró el 58,5% del total de cambios de género; mientras que el 11,2% se dio entre 30 a 39 años; y 7,3% de mayores de 40 años. (DIB)

