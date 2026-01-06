Necochea: el Complejo Casino será subastado el 11 de febrero | Infoeme
Necochea: el Complejo Casino será subastado el 11 de febrero

Será en el salón de actos del municipio desde las 15. Se prevé contar con la presencia de autoridades de la Provincia de Buenos Aires, entre ellos el titular del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof.

La subasta pública del Complejo Casino de Necochea ya tiene fecha: será el 11 de febrero desde las tres de la tarde y tendrá como escenario el salón de actos del edificio de la Municipalidad.

La novedad, según informó Ecos Diarios, fue comunicada en el transcurso de una reunión mantenida entre el intendente Arturo Rojas con el titular del Colegio de Martilleros, Rolando Rodríguez, y la martillera Mariana Ortega, quien el pasado viernes fuera designada mediante sorteo público para encargarse de la histórica subasta.

Del encuentro también participaron el secretario de Legales, Néstor Povilaitis, la subsecretaria del área, Paula Faramiñán, y la abogada Patricia Ortega.

En la subasta se prevé contar con la presencia de autoridades de la Provincia de Buenos Aires, entre ellos el titular del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof. (dib)

