Intensa búsqueda de una bolivarense de 39 años: aseguran que la vieron en Olavarría

Amplio operativo policial en Olavarría y Bolívar por la intensa búsqueda de Nadia Elizabet Montañez, de 39 años, quien se ausentó de su domicilio a las 7 de la mañana del 1° de enero. Desde ese momento, las fuerzas de seguridad de Bolívar reconstruyeron el recorrido que hizo y una mujer aseguró haberla visto en Olavarría.

Tras ausentarse de su hogar, Montañez fue captada por las cámaras mientras caminaba en cercanías del Hipódromo. Posteriormente se la vio mientras caminaba por la intersección de la avenida Tres de Febrero y calle Moreno. Al momento de ser vista por última vez por los efectivos, vestía pantalón y remera musculosa negros, zapatillas rosas y un abrigo tipo campera oscura.

La policía de Bolívar cuenta con la colaboración de las reparticiones limítrofes con los distintos recursos personales y logísticos, quienes acorde a directivas de la Fiscalía local, judicializan las tareas que realizan y proponen y evalúan nuevas directrices investigativas.

En ese sentido, el paradero activo se encuentra inscripto a requerimiento judicial en los sistemas de búsqueda y consultas provinciales y federales, ante cualquier identificación alertan de manera inmediata al estamento judicial.

El recorrido que hizo Montañez según las cámaras de seguridad

Según el parte policial, luego de un testimonio recibido al entorno familiar Montañez, se supo que ella había comentado su intención de finalizar su vínculo con su actual pareja, con quien residía en su vivienda de calle Sáenz Peña de Bolívar.

Esta información sería verosímil ya que se observaron los sistemas de seguridad, que supera el veintenar de dispositivos domiciliarios, cámaras comerciales y del Centro de Monitoreo Local. En las imágenes se pudo ver a la mujer “caminando normalmente, llevando un bolso de mano, no siendo perseguida o acompañada por persona alguna”.

“El recorrido donde es captada inicia en su domicilio, luego continua por Juan Manuel de Rosas hacia su intersección con Borges, posteriormente se la capta en la avenida Tres de Febrero hasta llegar a la intersección de calle Viamonte, la cual recorre en dirección al barrio Melitona hasta llegar a calle Simón Bolívar por la que continua su camino hacia avenida Calfucurá hacia la Ruta 226. Al llegar al camino denominado colectora Ramón Carrillo, recorre este hasta llegar a la prolongación de calle Las Heras, la cual accede siempre a pie hacia las proximidades de la Ruta 226, sentido Bolívar a Olavarría”, detalla el comunicado.

Según consignó PRESENTE NOTICIAS, "gracias a la colaboración de vecinos que aportan y contactan al entorno familiar, habría surgido un testimonio de una vecina de la ciudad de Olavarría, quien fue entrevistada por persona de la Sub DDI jurisdiccional. La mujer manifestó conocerla con anterioridad, desde el tiempo en que Montañez residía en esa ciudad, e informó haberla visto el día 1 de enero entre las 20 y 21 horas, en uno de los barrios periféricos de esa ciudad, a pie acompañada de otra persona”.

De esta manera, continúan las investigaciones en Bolívar y en Olavarría, coordinando acciones con las fuerzas de seguridad y con la Subsecretaria de Protección Ciudadana Municipal de Olavarría, lugar donde trabaja una grupo de la Sub DDI Bolívar con personal de GTO de Comisaría de Bolívar.

Es necesario recalcar que desde la Sub DDI Bolívar solicitaron que cualquier información sea comunicada al teléfono 2314-421642 o a las líneas 911 y/o 101.

Fuente y fotos: Presente Noticias.