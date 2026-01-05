Salió a dejar basura en un container y encontró un cráneo humano | Infoeme
Salió a dejar basura en un container y encontró un cráneo humano

Un caso similar se dio en octubre de 2023 en el Barrio Belgrano de Olavarría. 

Un vecino salió a tirar la basura en un volquete sobre Leandro N. Alem al 4900, frente al Golf Course de Mar del Plata, y descubrió un cráneo humano que asomaba entre los residuos.

El hombre, en shock, llamó al 911 para denunciar lo que había visto. En pocos minutos, se desplegó un importante operativo policial y los investigadores preservaron la escena siguiendo los protocolos habituales para estos casos.

Personal de la comisaría novena que cubre la zona de Playa Grande, resguardó el área y convocó a la Policía Científica. Según indicaron medios locales, el cráneo estaba totalmente limpio, sin piel ni cabellos, y parecía haber sido tratado con algún compuesto químico. Estos datos reforzaron la hipótesis de que pertenecía a un estudiante de medicina o era utilizado para estudios anatómicos.

El fiscal Carlos Russo quedó a cargo de la investigación. Por el momento, la causa se centra en establecer cómo y por qué el cráneo terminó descartado en ese lugar.

Este caso nos remonta a octubre de 2023 en Olavarría, cuando un insólito hallazgo se produjo en el Barrio Belgrano luego de que un hombre encontrara una bolsa con restos humanos en un cesto de basura. (DIB)

