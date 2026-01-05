Cinco penitenciarios rescataron a una familia de un incendio en Tornquist

Cinco integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) rescataron a una familia de una vivienda que se prendía fuego a la vera de la ruta 33 en cercanías de la localidad de Tornquist en una acción en la que aplicaron sus conocimientos para casos de incendios.

Todo sucedió días atrás cuando la alcaide Denise Domenicale y los suboficiales mayores Pablo Machado, Julio Chayle, Oscar Pozas y Juan Lobay, se trasladaban en un vehículo oficial y detuvieron la marcha ante el avance de incendio de pastizales en los campos aledaños.

Policías controlaban el tránsito en la ruta y la comisión de agentes penitenciarios advirtieron que a unos metros una vivienda había sido alcanzada por el fuego.

Los agentes penitenciario acudieron a la casa corriendo y rescataron a los dueños, personas de la tercera edad, quienes ya padecían los efectos del humo y el calor.

Luego de poner a los moradores de la vivienda a resguardo, la oficial Domenicale y los cuatro suboficiales combatieron el fuego con baldes y tachos con agua los focos ígneos que se aproximaban a la casa.

La oficial explicó que uno de los suboficiales convocó a los bomberos y cuando llegaron dos dotaciones al lugar y tomaron control de la situación, la comisión penitenciaria continuó el viaje.

Las personas afectadas por el humo y el calor fueron derivadas al hospital de la zona.

“Los agentes han sido capacitados en las brigadas de combate contra incendios y en RCP para enfrentar diversas situaciones de emergencias”, explicó la oficial.

Las capacitaciones en las situaciones de emergencias indicadas se impulsan desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y se coordinan a través de la Dirección General de Seguridad del SPB.

Los integrantes de la comisión penitenciaria cumplen funciones en la base de Operaciones de Traslados de Detenido de Bahía Blanca.

Fuente: SPB.