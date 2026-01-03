Loma Negra reconoció a sus deportistas

Alejando Gasparini decidió completar sus primeras semanas como presidente de Loma Negra realizando distinciones a deportistas que se destacaron el último año.

“El deporte une, hace amigos, compañeros y ayuda a sociabilizar. Desde la Comisión les agradecemos por representar a nuestro club. Cualquier cosa que necesiten, pueden venir y preguntarnos”, fueron las palabras del flamante presidente ante representantes de diversas disciplinas y agregó: “No es un premio, es un presente del club para que sepan que estamos con ustedes y que acompañamos el esfuerzo que hacen todos los días.”

Además, se vivió un momento especial cuando Morena Aller entregó su medalla obtenida en el Torneo Nacional, disputado a fines del año pasado, para que quede en el Museo Deportivo del Club.

Las distinciones:

Fútbol – Representantes en selecciones:

Thiago Céspedes

Santino Álvarez

Donato Díaz

Bochas:

Franchesca Sosa Schneider

Camilo Doucede

Básquet - Representantes en selecciones:

Mateo Quinteros

Juana Trebucq

Natasha Teves

Lola Aravena

Fiorella Durán

Morena Tomassi

Patín:

Morena Aller

Mía Zuqui

Fuente: Prensa Loma Negra