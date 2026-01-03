Dieron de alta a Cristina Kirchner, tras dos semanas de internación por la peritonitis

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue dada de alta hoy, tras permanecer internada dos semanas en el Sanatorio Otamendi, donde fue operada de un cuadro de peritonitis.

La externación de Fernández de Kirchner fue comunicada por la doctora María Lafranconi, directoria médica del Otamendi, quien aseguró que la exmandataria seguirá ahora con “tratamiento antibiótico vía oral”.

Cristina Kirchner fue intervenida de urgencia el 20 de diciembre por una apendicitis aguda con peritonitis localizada, y su recuperación se complicó por un cuadro de “íleo postoperatorio”, explicaron las autoridades médicas.

Ahora, superada esa afección, Cristina seguirá su recuperación “en su domicilio por su equipo médico personal”, se indicó en el parte del Instituto Otamendi.

La Expresidenta cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a raíz de la condena que recibió en la llamada “causa Vialidad”. (DIB)