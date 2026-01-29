Extienden la convocatoria a emprendedores para comercializar en el Polo Educativo y Recreativo Municipal “La Máxima” | Infoeme
Jueves 29 de Enero 2026 - 11:42hs
32°
Jueves 29 de Enero 2026 - 11:42hs
Olavarría
32°
Infoeme
 |  comunidad
 | 
 - 29 de Enero de 2026 | 09:30

Extienden la convocatoria a emprendedores para comercializar en el Polo Educativo y Recreativo Municipal “La Máxima”

El Municipio de Olavarría, a través del área de Economía Popular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, informó que se extiende el plazo para emprendedores interesados en comercializar sus servicios y/o productos en el Polo Educativo y Recreativo Municipal “La Máxima”.

Se trata de una propuesta que surge no sólo de la articulación con la Subsecretaría de Cultura, sino de la premisa de seguir trabajando en la generación de oportunidades y propuestas que fomenten la participación y visibilidad de emprendedores y artesanos en distintos espacios, tanto municipales como de privados, y de esta manera seguir acompañando y promover distintos canales de comercialización.

La inscripción ya está abierta y quienes quieran formar parte deberán dirigirse a la oficina de Economía Popular, ubicada en la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, situada en Moreno 2765, e inscribirse de manera presencial, en el horario de 8 a 14 horas. Se aclara que los cupos son limitados y que está destinado a emprendimientos productivos y/o servicios. No se permite la reventa.

Desde la Coordinación de Economía Popular se destacó que la propuesta funcionará los fines de semana del mes de febrero, de 18 a 20:30 horas, y acompañará la agenda de actividades de “Olavarría en Verano” con las que cuenta el Polo Educativo y Recreativo Municipal, que se encuentra integrado por el Museo de las Ciencias “Ing. Rita Toniutti”, el Bioparque “La Máxima” y el Centro Interdisciplinario de Innovación Tecnológica.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME