 28 de Enero de 2026 | 21:41

Encuentro “Gestión Menstrual como derecho” en el Centro Deportivo y Recreativo Diego Armando Maradona

Martes 10 de febrero a las 10 horas. Cuenta con libre acceso y no requiere inscripción previa. Destinada a las personas que deseen participar del encuentro y acceder a información e insumos respecto de la gestión y salud menstrual.  

El Municipio de Olavarría, a través de la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad, en articulación con el Programa de Salud Sexual y Reproductiva; realizará un encuentro sobre salud y gestión menstrual en el Centro Deportivo y Recreativo Diego Armando Maradona.

La actividad se llevará a cabo el martes 10 de febrero a las 10 horas. Cuenta con libre acceso y no requiere inscripción previa. Está destinada a las personas que deseen participar del encuentro y acceder a información e insumos respecto de la gestión y salud menstrual.

Tal como lo expresa la Ordenanza 5009/2022 que crea el Programa Municipal de Gestión Menstrual Sostenible, el objetivo general es aportar a reducir la brecha de desigualdad existente en el acceso a elementos de salud indispensables, y la importancia de garantizar este derecho tiene impacto positivo en la salud de las personas así como también en el ambiente.

 

 

 

 

