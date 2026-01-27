Carnavales 2026: el número de instituciones inscriptas para puestos de comida y alquiler de sillas superó el cupo previsto

El Municipio de Olavarría informó que en la tarde de este lunes culminó el plazo para que instituciones puedan anotarse para participar en los Carnavales Oficiales 2026 con puestos de comida o alquiler de sillas. El tradicional y convocante evento se realizará durante las noches del 6, 7 y 8 de septiembre, en el Corsódromo Municipal.

La inscripción fue coordinada por la Dirección de Relaciones con la Comunidad, desde donde se destacó y agradeció la respuesta de las instituciones del Partido. Fue tal la demanda que el número de entidades anotadas superó el cupo previsto.

En ese sentido, se explicó que próximamente se comunicarán desde el área para confirmar la participación, además de informar ubicación y diversos aspectos vinculados a la organización.