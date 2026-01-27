Carnavales 2026: el número de instituciones inscriptas para puestos de comida y alquiler de sillas superó el cupo previsto | Infoeme
Miércoles 28 de Enero 2026 - 12:15hs
34°
Miércoles 28 de Enero 2026 - 12:15hs
Olavarría
34°
Infoeme
 |  comunidad
 - 28 de Enero de 2026 | 11:27

Carnavales 2026: el número de instituciones inscriptas para puestos de comida y alquiler de sillas superó el cupo previsto

El Municipio de Olavarría informó que en la tarde de este lunes culminó el plazo para que instituciones puedan anotarse para participar en los Carnavales Oficiales 2026 con puestos de comida o alquiler de sillas. El tradicional y convocante evento se realizará durante las noches del 6, 7 y 8 de septiembre, en el Corsódromo Municipal.

La inscripción fue coordinada por la Dirección de Relaciones con la Comunidad, desde donde se destacó y agradeció la respuesta de las instituciones del Partido. Fue tal la demanda que el número de entidades anotadas superó el cupo previsto.

En ese sentido, se explicó que próximamente se comunicarán desde el área para confirmar la participación, además de informar ubicación y diversos aspectos vinculados a la organización.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME