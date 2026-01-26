Hallaron a un hombre muerto en un descampado e investigan las causas del fallecimiento | Infoeme
Lunes 26 de Enero 2026 - 17:48hs
Lunes 26 de Enero 2026 - 17:48hs
 policiales
 26 de Enero de 2026 | 16:19

Hallaron a un hombre muerto en un descampado e investigan las causas del fallecimiento

Un hombre fue hallado muerto en un descampado de Olavarría este lunes. La Justicia investiga las causas del fallecimiento y no descarta ninguna hipótesis.

El hallazgo de un hombre sin vida generó conmoción este lunes en Olavarría, luego de que fuera encontrado el cuerpo de una persona de alrededor de 60 años en un descampado ubicado en cercanías de las calles Independencia y Giovanelli. El hecho ocurrió durante la mañana y activó un importante operativo policial y judicial en la zona.

Según pudo saber este medio, la Policía tomó conocimiento de la situación a partir de un llamado al sistema de emergencias 911, que alertó sobre la presencia de una persona aparentemente sin vida en un terreno baldío. Al arribar al lugar, una ambulancia del sistema público de salud constató el fallecimiento del hombre, confirmando que ya no presentaba signos vitales.

A partir de esta situación, efectivos policiales procedieron a preservar el lugar del hallazgo para permitir que la Policía Científica trabaje realizando las pericias correspondientes y recolectando elementos que permitan establecer con precisión las circunstancias del hecho.

La causa fue caratulada como “Averiguación causales de muerte” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 10 del Departamento Judicial de Olavarría.

Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis sobre lo ocurrido y las autoridades continúan trabajando para esclarecer el contexto del fallecimiento y determinar si existieron o no intervenciones de terceros. 

