Gobierno: renunció el secretario de Transporte, que había asumido en mayo del año pasado

El secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, presentó su renuncia al cargo por motivos personales. Desde el Ministerio de Economía, el titular de la cartera, Luis Caputo, agradeció el compromiso y la tarea desarrollada por el funcionario durante su gestión al frente de la Secretaría. Pierrini había asumido en mayo de 2025, en reemplazo de Franco Mogetta.

La salida se conoce luego de un conflicto en el sector, marcado por una disputa entre empresas de colectivos por el reparto de subsidios, según consigna el diario La Nación.

En su reemplazo asumirá Fernando Herrmann, arquitecto egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales, y con un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE).

De acuerdo con la información oficial, Herrmann también desarrolló una extensa trayectoria docente en distintas instituciones, entre ellas la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP). (DIB)